Reprodução / Redes Sociais Cobra mortal encontrada embaixo de travesseiro na África do Sul

Uma família da África do Sul, em Stellenbosch, ficou surpresa ao encontrar uma cobra mortalmente perigosa embaixo do travesseiro de uma das camas. A cena foi filmada e compartilhada nas redes sociais.

A cobra era uma Naja nivea , também conhecida como cobra-do-cabo . Ao lado da mamba-negra, a serpente tem uma das picadas mais letais da região sul-africana.

Resgate seguro

A pessoa que percebeu o animal se considerou sortuda: ela usou as mãos para mexer no travesseiro e na cama e percebeu a serpente antes de se deitar.

Caso tivesse se deitado sobre o animal, poderia ter sido atacado.

Percebendo o perigo, a família resolveu chamar um especialista em répteis para a remoção da cobra. Ele foi bastante hábil e rápido na captura.





A cobra, embora mortífera, se mostrou tranquila durante a captura. O especialista não teve grandes problemas para pegá-la e o fez rapidamente, em cerca de um minuto, como mostra o vídeo.

Publicada em 24 de novembro, a filmagem viralizou nas redes sociais e o post original conta com mais de 400 mil visualizações no Instagram.





Cobra-do-cabo, ou Naja nivea

Nas imagens do resgate é possível ver que a cobra tem couro marrom e mede cerca de 1,5 metros, tamanho considerado máximo para exemplares adultos.

A cobra-do-cabo é endêmica da África, principalmente no sul do continente - por isso, o nome, devido à Cidade do Cabo.

O animal vive em savanas e desertos e não costuma entrar em casas, mas o caso não é inédito.

A serpente, no geral, é tranquila e tímida, mas o veneno é bastante perigoso e pode matar adultos.

Normalmente, os efeitos da mordida começam a partir de 15 minutos, e causam fadiga progressiva e afetam a respiração. Os principais sintomas são formigação nos lábios, náusea, suor excessivo, pálpebras caídas, dificuldade de engolir e dor muscular seguida de paralisia e dificuldade respiratória.