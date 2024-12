Divulgação/Norwegian Public Roads Administration Túnel submerso vai ligar importantes cidades na Noruega





Uma passagem submarina que pretende quebrar vários recordes vai ser construída na Noruega , que pode se tornar o túnel rodoviário mais longo e profundo do mundo. Com 27 quilômetros de extensão a uma profundidade máxima de 392 metros abaixo do nível do mar, o projeto tem um custo previsto de £ 36 bilhões (cerca de R$ 277 bi).

O incrível megaprojeto ajudará a reduzir uma viagem de 21 horas por meio da travessia de 35 minutos. Apelidado de Rogfast , este túnel vai se estender pela Noruega e ajudar a conectar duas cidades importantes: Randaberg e Bokn, no condado de Rogaland.

Hoje, os moradores precisam usar balsas para atravessar de um ponto a outro. Esta rota ajudaria a conectar a cidade de Stavanger, no sul, à cidade de Bergen, mais ao norte, de acordo com a World Highways. Stavanger é crucial para sua indústria petrolífera no Mar do Norte e Bergen também é conhecida por petróleo e pesca.

Mudanças significativas

A rodovia E39, que segue por esta rota, leva cerca de 21 horas para atravessar, pelo percurso entre a cidade de Kristiansand, no sul, e Trondheim, no norte. O túnel ajudará milhões de pessoas que vivem a sudoeste dessas duas grandes cidades a se deslocarem e viajarem.

Uma curiosidade é que a rota subaquática passará por uma rocha sob um fiorde — o que pode explicar o alto valor da construção. O Rogfast vai economizar 11 horas ao substituir as sete balsas que existem no fiorde.

O projeto está em andamento e o governo norueguês cobrirá cerca de 40% do custo. O restante do valor retornará por meio de um pedágio aproximado de £ 30 (R$230) que será cobrado. Espera-se que seis mil veículos usem o túnel todos os dias.





A rota ultrapassou outro túnel subaquático norueguês para se tornar o mais longo do mundo. O túnel Lærdal atualmente ocupa o primeiro lugar, mas perderá seu status de quebra de recorde quando o Rogfast estiver concluído.