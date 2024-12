Bakr ALKASEM Guerra civil síria teve início em 2011, quando protestos pacíficos contra o regime de Bashar al-Assad, inspirados pela Primavera Árabe, foram violentamente reprimidos

A guerra civil na Síria , que já dura 13 anos, ganhou novos desdobramentos neste sábado (7), com os rebeldes Jihadistas da Organização para a Libertação do Levante (HTS) avançando em territórios controlados pelo governo de Bashar al-Assad . O grupo tomou a cidade de Homs , um ponto estratégico que conecta Damasco à costa mediterrânea, além de Sanamayn , a 20 km da capital, e a província de Suweida , próxima à Jordânia .

Esses movimentos ocorreram dias após a conquista da estratégica cidade de Hama e de Aleppo , a segunda maior cidade do país, marco inicial da ofensiva mais significativa desde o início do conflito. Em resposta, forças do Exército sírio recuaram, e milhares de soldados atravessaram a fronteira para o Iraque, conforme relataram autoridades locais.

Como a guerra começou





A guerra civil síria teve início em 2011, quando protestos pacíficos contra o regime de Bashar al-Assad, inspirados pela Primavera Árabe, foram violentamente reprimidos. A repressão resultou na militarização do conflito e no surgimento de diversos grupos armados, entre eles o Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que desempenha papel central nos combates atuais.





Liderado por Abu Mohammed al-Golani, o HTS nasceu como o braço sírio da Al-Qaeda, mas rompeu laços com a organização em 2016. Embora tenha buscado se reposicionar politicamente e até promovido gestos simbólicos, como permitir celebrações cristãs em Idlib, o grupo segue sendo classificado como organização terrorista pelos EUA e pela ONU.

Os atores do conflito





Além do regime de Assad, que conta com o apoio da Rússia, Irã e do Hezbollah, outros grupos influenciam o cenário:

- Rebeldes jihadistas: Liderados pelo HTS, têm concentrado seus esforços em regiões como Idlib e Aleppo.

- EUA e Israel: Realizam ataques pontuais contra alvos do regime e de milícias iranianas. Os EUA mantêm tropas no nordeste da Síria para conter o ressurgimento do Estado Islâmico.

- Curdos: Representados pelas Forças Democráticas Sírias (FDS), controlam o nordeste do país com apoio dos EUA, mas enfrentam tensões com a Turquia.

- Turquia: Controla territórios ao norte e exerce influência sobre facções opositoras.

Por que o conflito se reacendeu?





Especialistas apontam três fatores que possibilitaram o avanço rebelde:

1. Debilidade do Hezbollah, após intensos ataques israelenses nos últimos meses.

2. Cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah no Líbano, que permitiu redistribuição de forças.

3. Diminuição do suporte russo, já que o país concentra seus recursos na guerra na Ucrânia.

Importância de Aleppo no conflito





Aleppo, com sua localização estratégica e histórico cultural, simbolizou tanto o apogeu da resistência rebelde quanto a força do regime. A cidade foi reconquistada por Assad em 2016, após intenso bombardeio apoiado pela Rússia. No entanto, a retomada pelos rebeldes representa um novo desafio para o governo, que enfrenta dificuldades em manter o controle territorial.

Enquanto o conflito segue, o destino da Síria permanece incerto, com civis enfrentando os custos de uma guerra que já deixou milhões de mortos e deslocados.