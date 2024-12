Melina Mejia/Presidencia/Peru - 19.12.2022 Dina Boluarte operou o nariz para tratar problemas respiratórios

O Ministério Público do Peru abriu na última quinta-feira (5) uma investigação contra a presidente Dina Boluarte pelos crimes de omissão de atos funcionais e abandono do cargo durante 10 dias devido a uma cirurgia no nariz .

"A Procuradoria da Nação abriu uma investigação preliminar contra Dina Boluarte, na sua qualidade de presidente, sob a alegação de omissão de atos funcionais e/ou, alternativamente, sob a alegação de abandono de função", diz o comunicado publicado no perfil do MP no X.

"Não houve por parte da chefe de Estado uma comunicação oficial ao Conselho de Ministros e ao Congresso Nacional sobre o impedimento temporário de exercer suas funções", acrescenta a nota.

O caso surgiu após um comentário do ex-primeiro-ministro peruano Alberto Otárola, que, diante da Comissão de Supervisão do Parlamento, em 3 de dezembro, afirmou que a presidente permaneceu ausente de qualquer ato público entre 29 de junho e 9 de julho de 2023 para operar o nariz "por problemas respiratórios".

"Como é do conhecimento público, a presidente da República, nas datas indicadas, foi submetida a um procedimento cirúrgico, mas este procedimento, como acontece com qualquer pessoa, requer cuidados, o que não significa que houve descuido com as tarefas que lhe cabiam, e digo isso porque eu era presidente do Conselho de Ministros naquela época", declarou Otárola.

De acordo com o ex-premiê, que ocupou o cargo de dezembro de 2022 a março deste ano, "não houve ausência no poder, porque sabíamos que seria realizada uma intervenção cirúrgica e sempre mantivemos contato telefônico com Boluarte ".