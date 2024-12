Ricardo Stuckert/Presidência da República Lula ao lado de outros presidentes na Cúpula da Mercosul





Lula (PT) elogiou nesta sexa-feira a celebração do novo acordo comercial entre Mercosul e União Europeia . O presidente está em Montevidéu, Uruguai, para a reunião de Cúpula do Mercosul .

Além dos líderes do bloco econômico da América do Sul (Lula e os presidentes Javier Milei da Argentina, Santiago Peña do Paraguai, Luis Alberto Lacalle Pou do Uruguai e Luis Arce da Bolívia), participou da convenção Ursula von der Leyen , presidente do Conselho Europeu e representante de UE.

Lula elogia acordo

Durante seu discurso, Lula disse: "Estamos criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo mais de 700 milhões de pessoas. Nossas economias juntas representam um PIB de 22 trilhões de dólares."

"Após dois anos de intensas tratativas, temos hoje um texto moderno e equilibrado que reconhece as credenciais ambientais do Mercosul e reforça nosso compromisso com o Acordo de Paris. A realidade geopolítica e econômica global mostra que a integração fortalece nossas sociedades, moderniza nossas estruturas produtivas e promove nossa inserção mais competitiva no mundo", continuou o presidente.

Os acordos econômicos entre Mercosul e UE são um trâmite antigo, de cerca de 30 anos. Em 2019, um primeiro acordo chegou a ser assinado, mas diversos pontos com ressalva foram revisitados para gerar consenso. Sobre isso, o presidente do Brasil disse:

"O acordo que finalizamos hoje é bem diferente daquele anunciado em 2019. As condições que herdamos eram inaceitáveis. Foi preciso incorporar ao acordo temas de relevância para o Mercosul. Conseguimos preservar nossos interesses em compras governamentais, o que nos permitirá implementar políticas públicas em áreas como saúde, agricultura familiar, ciência e tecnologia."

Lula “cutuca” Macron

Durante o discurso, Lula também tratou indiretamente de recentes problemas com Emmanuel Macron , presidente da França . O país é contra a assinatura do acordo com o Mercosul , e falou abertamente sobre isso. A principal questão francesa é a carne brasileira.

"Nossa pujança agrícola e pecuária nos torna garantes da segurança alimentar de vários países do mundo, atendendo a rigorosos padrões sanitários e ambientais. Não aceitaremos que tentem difamar a reconhecida qualidade e segurança de nossos produtos. O Mercosul é um exemplo de que é possível conciliar desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental", disse o presidente brasileiro.