Reprodução/Google O Centro Nacional de Alerta de Tsunami alertou que há uma possibilidade de inundação nas áreas costeiras afetadas





Na manhã desta quinta-feira (5), um terremoto de magnitude 7.0 foi registrado no condado de Humboldt, norte da Califórnia , por volta das 10h44 (horário local). Após o fenômeno, houve um alerta de tsunami emitido para as áreas costeiras abrangendo uma região que vai de Davenport até Linha Douglas/Lane, no estado de Oregon , mas as autoridades retiraram o aviso.



O epicentro do tremor ocorreu em Petrolia, cerca de 96 km da costa de Ferndale, mas a profundidade do evento não foi especificada.

Inicialmente, o Centro Nacional de Alerta de Tsunami alertou que havia uma possibilidade de inundação nas áreas costeiras afetadas. Porém, horas depois, o governo comunicou que não existia mais esse risco.



Além do tremor principal, terremotos subsequentes foram registrados, incluindo um de magnitude 4.2, próximo ao epicentro de Petrolia.

Tremores menores também foram sentidos em diversas áreas da Califórnia, incluindo Napa Valley e a Baía de São Francisco. O Serviço Geológico dos Estados Unidos e o Serviço Nacional de Meteorologia monitoram a situação.





Governador da Califórnia deu recado

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, informou que os funcionários do Escritório de Serviços de Emergência estão respondendo ativamente ao desastre.

"Os californianos devem seguir as orientações dos respondentes locais de emergência", destacou o governador em suas redes sociais.

As autoridades também emitiram um alerta de emergência em São Francisco, indicando que as pessoas deveriam se afastar das águas costeiras. O serviço do Transbay Tube foi temporariamente fechado em São Francisco como medida preventiva.