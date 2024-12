Fabio Rodrigues - Pozzebom/ Agência Brasil Emmanuel Macron, presidente da França





Os deputados franceses, de esquerda e de direita, se juntaram e derrubaram na quarta-feira (4) o então primeiro-ministro francês, Michel Barnier . A decisão aconteceu em meio a uma crise política e polêmicas econômicas na França. Porém fica a dúvida: o que acontece agora?

O que está acontecendo na França?

Emmanuel Macron , presidente da França , causou tumulto desde a própria eleição. Em junho, o político fez uma aposta política e dissolveu a Assembleia Nacional, levando a eleições parlamentares antecipadas .

Essa eleição, com uma mudança para primeiro e segundo turno, mostrou maioria de esquerda em cadeiras (mais deputados da coalizão Nova Frente Popular, NFP). E a maioria queria ser ouvida e ter peso na decisão de escolha do novo primeiro-ministro. Mas Macron ignorou e escolheu sozinho.

Michel Barnier foi escolhido como premiê, para desagrado da NFP e sensação de traição da esquerda, que o elegeu. Por isso, os deputados planejaram uma moção de censura para derrubar o primeiro-ministro.





Caos econômico na França

Uma grande crise na França começou com a apresentação do orçamento de 2025. O país enfrenta um crescente déficit público, e o governo decidiu acabar com ele por meio de mais impostos e cortes de gastos, somando 60 bilhões de euros.

Mas, em vez de passar o plano para a Assembleia, Barnier fez uma manobra constitucional polêmica e aprovou o plano sem os deputados.

Depois de muita briga, as bancadas de esquerda e direita da Assembleia se juntaram para pedir a cabeça de Barnier. Eles pediram uma moção de censura para a decisão, e nesta quarta-feira (4), o premiê perdeu a moção desconfiança - ou seja, a maioria dos deputados votaram na não-confiança dele.

O que vai acontecer na França agora?

Da última vez que um premiê foi derrubado, o presidente dissolveu a Assembleia, fez novas eleições para deputados e reindicou o primeiro-ministro caído. Macron, por ter dissolvido a câmara recentemente, precisará esperar até o meio de 2025 para poder fazer de novo. (em entrevista, Barnier disse não ver sentido em nova nomeação).

Mas, mesmo que o faça, até lá o jogo não muda muito. Cabe a Macron indicar um substituto para Barnier (que segue no cargo no meio tempo), mas não existe prazo para isso.

Espera-se, então, que Macron escolha outro nome. Os mais esperados são o atual ministro da defesa, Sebástien Lecornu , ou François Bayrou , aliado centrista de Macron.

O grande desafio para Macron, na verdade, vai ser agradar todos. Os deputados franceses estão bem divididos entre esquerda, extrema direita e direita, e cada um apoia uma causa e pessoas. Embora haja a junção extraordinária para retirada de Barnier, será difícil dar sequência a isso na escolha de novo nome.

Renúncia de Macron

Com a retirada e moção de censura para Barnier, a NFP pediu, também, a renúncia de Macron como presidente da França . Mas a pressão cresce, pois a direita não o tinha como candidato inicialmente, e apoia Marine Le Pen .

Ela, inclusive, provou Macron com a situação e deixou subentendida necessidade de novas eleições presidenciais: "Cabe à sua consciência decidir se pode sacrificar a ação pública e o destino da França por seu orgulho,” disse.

Por ora, Macron não parece inclinado à renúncia.