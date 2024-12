FreePik Alerta: crianças menores e o vício em celular e tecnologia

A palavra " brain rot ", que descreve o dano mental causado pela sobrecarga digital, foi escolhida como a Palavra do Ano de 2024 pela Oxford University Press . O anúncio foi feito nesta segunda-feira (2), e o termo superou outros finalistas que estavam em alta nas redes sociais, como "lore", "demure", "romantasy", "dynamic pricing" e "slop".

Embora "brain rot" tenha surgido pela primeira vez em 1854 no livro "Walden ou A Vida nos Bosques", de Henry David Thoreau, o uso moderno do termo se popularizou recentemente. Thoreau usou o termo em um contexto metafórico, lamentando a "podridão do cérebro" que, segundo ele, era ainda mais devastadora que a podridão das batatas.

Hoje, a expressão é amplamente utilizada nas redes sociais, especialmente entre os jovens, para descrever a "deterioração do estado mental ou intelectual" de uma pessoa, causada, segundo os internautas, pelo consumo excessivo de conteúdo superficial e trivial online.

A popularidade de "brain rot" cresceu cerca de 230% no último ano, refletindo as rápidas mudanças linguísticas impulsionadas pelas redes sociais. Casper Grathwohl, presidente da Oxford Languages, afirmou que a escolha reflete a forma como os jovens estão moldando e deturpando a linguagem, especialmente nas plataformas como o TikTok.

A seleção da palavra foi feita com base em um vasto banco de dados que inclui cerca de 26 bilhões de palavras, extraídas de fontes de notícias em inglês de todo o mundo. A Oxford também convidou o público a votar, e cerca de 37 mil pessoas participaram da votação. A palavra vencedora é uma tentativa de capturar as discussões e os sentimentos que marcaram 2024.

Além de "brain rot", outras palavras como "podcast", "selfie" e "pós-verdade" já haviam sido escolhidas como Palavras do Ano pela Oxford, refletindo tendências linguísticas e sociais. No entanto, a escolha deste ano foi notável, pois está diretamente relacionada ao impacto das redes sociais e da internet no comportamento e na saúde mental das pessoas.

A Oxford não é a única instituição a escolher uma Palavra do Ano. Recentemente, a Cambridge University Press selecionou "manifest" e o Dictionary.com escolheu "demure", ampliando o debate sobre os termos que estão moldando a linguagem contemporânea.