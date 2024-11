ALLISON ROBBERT Donald Trump

O presidente eleito dos Estados Unidos , Donald Trump , planeja reverter a política de inclusão de transgêneros nas Forças Armadas , adotada pelo governo de Joe Biden. De acordo com o jornal The Times, Trump emitirá uma ordem executiva para dispensar cerca de 15 mil militares transgêneros e barrar futuros alistamentos.

Essa medida está alinhada com as promessas de campanha de Trump, que tem criticado a presença de transgêneros no Exército, chamando a política de “loucura trans”.

Em seus comícios Trump anunciou que proibiria o Departamento de Assuntos de Veteranos de desperdiçar “um único centavo para financiar cirurgias transgênero ou procedimentos de mudança de sexo”.



“Esses preciosos dólares dos contribuintes deveriam ser destinados a cuidar de nossos veteranos necessitados, não para reembolsar experimentos radicais de gênero para a esquerda comunista. Também restaurarei a proibição de transgêneros nas forças armadas”, assegurou.

Trump também prometeu cortar o financiamento de cirurgias de redesignação de gênero pelo Departamento de Assuntos de Veteranos, redirecionando os recursos para o atendimento de veteranos.

Em 2017, durante seu primeiro mandato, Trump já havia revogado uma decisão de Barack Obama que permitia a inclusão de transgêneros nas Forças Armadas. Em 2021, Joe Biden reverteu essa proibição, permitindo que militares trans servissem de acordo com sua identidade de gênero. Agora, com a posse de Trump, espera-se que ele retome a política anterior.

A medida conta com apoio de Pete Hegseth, indicado para secretário de Defesa, que defende a expulsão de transgêneros do Exército, alegando que eles trazem “complicações” para as forças armadas.