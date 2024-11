AFP PHOTO / HANDOUT /GPO Netanyahu fez visita à Gaza e falou sobre o Hamas e reféns israelenses

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , afirmou, em visita à Faixa de Gaza nesta quarta-feira (20), que o Hamas não vai mais governar o território após o fim da guerra. Na ocasião, ele ainda ofereceu uma recompensa de US$ 5 milhões (cerca de R$ 29 milhões) por cada refém recuperado.

"Precisamos garantir que o Hamas não governe aqui no dia seguinte. É por isso que todas essas ações aconteceram (operação militar) e é por isso que continuarão a acontecer, e concluiremos a missão", disse ele.



Ele ainda afirmou que Israel não desistiu de tentar encontrar os 97 reféns que as autoridades israelenses acreditam estar sob poder do Hamas e ofereceu a quantia como recompensa a palestinos por cada um que for localizado.

"Também digo àqueles que querem sair deste labirinto: quem nos trouxer um refém encontrará um caminho seguro, para ele e sua família, para sair. Também ofereceremos uma recompensa de cinco milhões de dólares por cada refém. Você escolhe, a escolha é sua, mas o resultado será o mesmo. Vamos trazê-los todos de volta", disse Netanyahu .



A guerra entre Hamas e Israel acontece desde 7 de outubro de 2023, após um ataque terrorista matar cerca de 1.200 pessoas e fazer outras 250 reféns. O conflito já deixou cerca de 44 mil mortos em Gaza, sendo a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.

A ida de Netanyahu à Gaza ocorre em um momento que as forças do Hamas estão enfraquecidas após mais de um ano de combate e morte de líderes do grupo.

O premiê já esteve no enclave, em novembro de 2023, durante uma trégua no embate.