Reprodução/X Manuel Vadell gravou vídeo anunciando retorno





O embaixador da Venezuela no Brasil, Manuel Vadell, anunciou nesta quinta-feira (14) seu retorno ao cargo após ter sido chamado de volta à sua terra natal no final de outubro, em sinal de protesto contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de "interferência" nos assuntos internos do país.

Em um vídeo, gravado no ministério das Relações Exteriores e publicado no perfil da Embaixada venezuelana na rede social X, Vadell disse estar "a poucas horas" de seu regresso ao Brasil e afirmou estar levando a Brasília passaportes pedidos por venezuelanos residentes entre agosto e novembro.





O anúncio é feito dois dias após o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, elogiar uma declaração de Lula, a classificando como uma "reflexão sábia".

Na ocasião, o petista disse que não se deve questionar a decisão da Suprema Corte da Venezuela sobre a ratificação da suposta vitória do líder do país.

O retorno ocorre também depois de Caracas não aceitar de bom grado as críticas do conselheiro especial para a Política Externa da presidência, Celso Amorim, sobre a falta de transparência nas eleições presidenciais de 28 de julho, que terminaram - sem apresentação de provas - com a reeleição de Maduro.