Banco Central da Argentina/Reprodução Nova cédula de 20 mil pesos traz a imagem de Juan Bautista Alberdi, figura importante para a Constituição argentina de 1853

O Banco Central da Argentina anunciou a entrada em circulação da nota de 20 mil pesos, que equivale atualmente a cerca de R$ 115 . A partir desta quinta-feira (14), a cédula estará disponível em agências bancárias e caixas eletrônicos de todo o país.

Antes desse lançamento, a nota de maior valor em circulação era a de 10 mil pesos, que havia sido introduzida em maio deste ano.

Em nota, o Banco Central explicou que a adoção de cédulas de maior valor e uma programação monetária mais eficiente ajudam a reduzir custos tanto para a instituição quanto para o sistema financeiro em geral.

“A incorporação de notas de maior denominação e uma programação monetária eficaz permitem reduzir os custos diretos do BC e os custos operacionais do sistema financeiro como um todo", informou a instituição.

A nova cédula chega em meio a um cenário econômico desafiador, com a inflação na Argentina registrada em uma taxa de 193%, apesar de uma leve desaceleração recente.

Medidas para conter a inflação





Desde que assumiu a Presidência em dezembro do ano passado, Javier Milei implementou uma série de medidas rigorosas para conter a inflação, incluindo cortes nas despesas do Estado e nos subsídios a serviços públicos. O governo também realizou uma desvalorização do peso frente ao dólar, medida que inicialmente acelerou o aumento dos preços.

A nova cédula de 20 mil pesos traz a imagem de Juan Bautista Alberdi, figura importante para a Constituição argentina de 1853, enquanto o reverso ilustra sua cidade natal. O Banco Central destacou que a introdução de uma nota de maior valor permite reduzir a quantidade de cédulas em circulação, o que diminui custos operacionais.

“Uma nota de valor maior permite a impressão de um número menor de notas para atender ao mesmo nível de demanda por dinheiro pela sociedade. Menos contas na economia reduzem os custos de substituição de caixas eletrônicos e o tempo de processamento das agências”, afirmou a instituição.

Segundo o Banco Central, a circulação de um número menor de cédulas também reduz custos com reposição de caixas eletrônicos e tempo de processamento nas agências, otimizando o sistema financeiro em meio a um contexto econômico desafiador.