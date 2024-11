DC Studio / Freepik Mulher faz livestream em celular





Duas mulheres foram presas por atirar e matar uma fotógrafa enquanto faziam live. O crime aconteceu na Flórida, Estados Unidos, na última quinta-feira (7). A polícia chegou ao local cera de 19h e encontrou a vítima no chão. As mulheres foram presas.

Entenda o caso

De acordo com relatório da polícia, a vítima, Lauren Ashley Martin , de 34 anos, foi morta por Lakevia Davonna Pringle , 31, e Savon Chantay Tyler , 35, no quintal da casa desta última. A briga foi inteiramente gravada e transmitida ao vivo.

Lauren era fotógrafa, e estava brigada com Savon devido a algumas fotos que fez dela, como contou a família da vítima. Esse foi o estopim para a briga do dia.

A briga

A polícia descobriu que Lauren e Savon estavam brigadas, e a fotógrafa dirigiu até a casa de Savon na noite da quinta. As duas começaram a brigar - primeiro, aos berros, depois, fisicamente.





Lavekia, amiga de Savon, começou a filmar a briga enquanto transmitia tudo ao vivo. A mulher incentivava a briga - até que começaram os tiros.

A polícia disse ao WESH, canal de TV: “Enquanto fazia a live, dava para ouvir Lavekia encorajando Savon a continuar a briga, o que levou ao homicídio de Lauren. Diversas tentativas de falar com Lavekia foram inúteis, ela se recusa a cooperar.”

Prisão

Savon, que efetuou os disparos, foi presa na hora por homicídio qualificado e premeditado. Lavekia estava desaparecida, mas quando a polícia emitiu um mandado de prisão, ela se entregou (um dia após o crime).

“Uma família sofre a perda de um ente amado porque alguém escolheu resolver uma briga com violência. O que começou a discussão entre as duas não será lembrado, mas a morte de Lauren estará para sempre com amigos e família. Existem outras escolhas além da violência,” disse a chefe de polícia Cecil Smith.