AFP Putin garantiu que está pronto para manter conversas com Trump

O presidente da Rússia , Vladimir Putin , parabenizou nesta quinta-feira (7) o republicano Donald Trump pela vitória nas eleições dos Estados Unidos e disse que está "pronto" para conversar com o próximo líder da Casa Branca .

"Gostaria de aproveitar esta oportunidade para parabenizá-lo pela sua vitória nas eleições presidenciais dos EUA ", afirmou o russo em declarações ao Fórum em Sóchi, segundo a agência Ria Novosti .



Questionado se estava aberto a manter conversas com Trump, Putin garantiu que está "pronto".

"Já disse que trabalharemos com qualquer chefe de Estado em quem o povo americano confie", acrescentou.



Durante o discurso, o presidente russo declarou ainda que teve a impressão de que o republicano precisou enfrentar diversos ataques e foi duramente pressionado em seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021.

Além disso, Putin enfatizou que qualquer desejo dos Estados Unidos de restaurar as relações com seu governo e facilitar o encerramento da crise com a Ucrânia "merece respeito".



"Não acho errado ter uma conversa com Trump. Se alguns líderes mundiais desejam restabelecer contatos, não sou contra", disse.

Trump já reiterou em diversas ocasiões que é capaz de impor a paz na Ucrânia "em 24 horas", apesar de nunca ter explicado de qual forma isso seria possível.

Além disso, sempre criticou o apoio militar e financeiro fornecido pelo governo de Joe Biden. Inclusive, o magnata já chegou a culpar Kiev pelo conflito com a Rússia, antes de um encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em setembro passado.