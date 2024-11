JIM WATSON Elon Musk discursa durante um comício de Donald Trump

O ex-presidente Donald Trump foi proclamado vencedor das eleições presidenciais de 2024 , conforme as projeções das principais mídias americanas. Durante seu discurso de vitória, Trump fez questão de exaltar o apoio de seus aliados, destacando o empresário Elon Musk , um de seus maiores defensores, a quem chamou de "gênio". O magnata da tecnologia, por sua vez, comemorou o retorno de Trump à Casa Branca nas redes sociais, reafirmando seu otimismo sobre o futuro dos Estados Unidos sob a liderança do republicano.

“Será que a China consegue fazer isso? A Rússia consegue? Não, só ele. Por isso eu te amo, Elon”, disse Trump, em uma referência ao sucesso da SpaceX, a empresa de Musk, cujo foguete recentemente retornou com sucesso à base.

Nas horas seguintes ao anúncio da vitória, Musk usou sua plataforma X (anteriormente conhecida como Twitter) para expressar apoio irrestrito ao novo mandato de Trump, reafirmando a crença de que o país experimentará um crescimento renovado sob sua liderança. Em uma de suas publicações, Musk destacou a votação expressiva recebida por Trump, escrevendo: “O povo da América deu @realDonaldTrump um mandato cristalino para a mudança esta noite.”

Além do apoio público, Elon Musk demonstrou também seu comprometimento financeiro com a campanha de Trump. O empresário investiu pelo menos 119 milhões de dólares em um super PAC (comitê de ação política) que apoiou o republicano, organizando eventos e mobilizando recursos em estados decisivos, como a Pensilvânia. Recentemente, Musk esteve ao lado de Trump em um comício simbólico em Butler, Pensilvânia, um local de grande relevância após o atentado frustrado contra o ex-presidente durante uma visita em julho.

Trump votou em Palm Beach, Flórida, ao lado de sua esposa, Melania, e do ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani. Após votar, ele falou brevemente com a imprensa, expressando confiança nos resultados. “Estamos indo muito bem na Geórgia e em outros estados importantes. Temos boas perspectivas”, afirmou Trump, enquanto a contagem de votos prosseguia.

Em relação ao processo eleitoral, Trump destacou que, “se for uma eleição justa”, ele reconheceria os resultados.

A vitória decisiva de Trump veio após o resultado em Wisconsin, um dos estados chave. Com essa conquista, Trump alcançou 277 delegados, superando os 270 necessários para garantir a vitória no Colégio Eleitoral. A projeção foi confirmada por órgãos como CNN e Associated Press, que anunciaram sua vitória oficial.

Entre os aliados de Trump, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro também expressou publicamente seu apoio. Em uma postagem nas redes sociais, Bolsonaro parabenizou Trump pela vitória iminente e destacou a amizade entre os dois líderes, citando um versículo bíblico e compartilhando momentos de sua relação com Trump durante seu próprio mandato no Brasil.

Trump, que acompanhou a apuração em seu resort de luxo em Mar-a-Lago, na Flórida, esteve rodeado de apoiadores e de figuras políticas de peso, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e outros parlamentares que foram aos Estados Unidos para acompanhar de perto os resultados da eleição.

Com a confirmação da vitória e a expectativa do retorno de Trump à Casa Branca, o clima de celebração tomou conta de Mar-a-Lago, onde uma recepção VIP e jantar estavam programados para comemorar o sucesso do republicano, com a presença de grandes apoiadores, como o próprio Musk e outros aliados políticos.