Reprodução/Mirror 50 voos já foram cancelados depois que a pista do aeroporto de Barcelona inundou





Menos de uma semana após a tragédia ocorrida pelo maior temporal do século em Valência , na Espanha , a região de Barcelona sofre com temporais e enchentes nesta segunda-feira (4). As inundações, em diversos pontos da cidade, afetaram rodovias, linhas de trem e cancelaram voos no aeroporto internacional da cidade.

A região da cidade de Barcelona, capital da Catalunha, está sob alerta vermelho da Agência Estatal de Meteorologia espanhola (Aemet) . Nesta segunda (4), os moradores receberam em seus celulares um alerta para "chuvas extremas e contínuas" no sul da cidade emitido pela Defesa Civil para chuva forte e enchente, com orientação para ficarem em casa.

O alerta vermelho prevê 180 mm de chuva acumulados em um período de 12 horas e até 70 mm em um intervalo de uma hora para o litoral de Barcelona e de cidades no raio de aproximadamente 100 km.

Diversas outras áreas da Catalunha estão em alerta laranja e amarelo, com acumulados de chuvas que variam de 20 a 60 mm em um período de uma hora e de 60 a 150 mm em um intervalo de 12 horas.

Aeroporto inundado

A pista do Aeroporto Internacional de El Prat ficou alagada por conta das fortes chuvas. Cinquenta voos que sairiam do aeroporto foram cancelados ou sofreram grandes atrasos; outros 17 voos que pousariam no local tiveram que ser desviados.

Em um comunicado divulgado pela Aena, que administra o El-Prat, a empresa confirmou que "o Aeroporto criou um Comitê de Crise para monitorar constantemente o impacto de fortes tempestades. As operações do Aeroporto JT Barcelona El Prat foram afetadas pelas fortes tempestades que afetam o litoral de Barcelona e, muito severamente, a região do Baix Llobregat”.

A empresa afirmou que as tempestades também estão afetando alguns acessos ao aeroporto. “Para facilitar a mobilidade dos veículos, foram abertas barreiras nas áreas de estacionamento que exigem saídas alternativas”, disse.

O Ministro dos Transportes da Espanha, Óscar Puente, informou nesta segunda que suspendeu todos os trens suburbanos no nordeste da Catalunha, onde vivem 8 milhões de pessoas. Várias rodovias foram fechadas devido às enchentes. Em uma delas, "carros flutuavam", segundo o jornal catalão "La Vanguardia". Até o momento, não há relatos de mortos ou feridos por conta das enchentes na região.





Maior temporal do século

A Espanha ainda se recupera da tragédia em Valência , em que 217 pessoas morreram e dezenas ficaram desaparecidas após tempestades e enchentes atingirem a região. Ela foi considerada a maior do século XXI.

As enchentes do temporal deixaram um rastro de destruição, como casas destruídas e carros empilhados nas ruas, além de um enorme lamaçal. Além das mortes e desaparecimentos, as chuvas também causaram danos à infraestrutura das cidades afetadas e deixaram a população sem comida.