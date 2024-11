AFP Moradores passam por carros empilhados após inundações mortais no bairro De La Torre, em Valência, a sul de Valência, no leste de Espanha, em 30 de outubro de 2024

Uma mulher foi encontrada viva após passar três dias presa em um carro, ao lado do corpo de sua cunhada, durante as enchentes em Valência, na Espanha. O governo espanhol mobilizou 10 mil pessoas para apoiar as regiões afetadas pelas fortes chuvas que ocorreram ao longo da semana. O número de vítimas já chegou a 211, e mais de duas mil pessoas continuam desaparecidas na área que circunda a terceira maior cidade do país.

Relatos indicam que a mulher foi resgatada de um túnel inundado em Benetússer, um município nas proximidades de Valência. Os socorristas ouviram seus gritos de socorro entre milhares de veículos abandonados no túnel.

De acordo com informações locais, a mulher estava presa sob vários carros empilhados. O túnel onde ela foi encontrada recebeu o apelido de “túnel negro” pelo jornal El Mundo.

Martin Perez, presidente regional da Proteção Civil, comentou: "Depois de três dias, encontramos uma pessoa viva em um carro".

Em outras áreas de Benetússer, mergulhadores da Guarda Civil receberam relatos de que ainda há pessoas presas dentro de garagens, embora a probabilidade de encontrar sobreviventes diminua com o passar do tempo.

Equipes de resgate, incluindo bombeiros, estão utilizando tratores de motoristas voluntários para remover carros da água antes de verificar se há pessoas dentro. Acredita-se que os veículos encontrados no interior do túnel já estavam lá quando a enchente repentina interrompeu o tráfego. Os carros mais próximos à saída do túnel podem ter sido arrastados para dentro pelas águas.

Nos últimos dias, várias regiões da Espanha foram atingidas por um fenômeno conhecido como Depressão Isolada em Níveis Altos (Dana), que provocou chuvas intensas, com previsão de continuidade ao longo da semana, segundo a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet). As áreas mais afetadas incluem a Comunidade Valenciana, o Levante peninsular, Andaluzia e Castilla-La Mancha, abrangendo uma vasta região do sul e do leste do país.