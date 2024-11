AFP O termo Halloween veio de "All Hallows’ Eve", "véspera do Dia de Todos os Santos", em inglês

O Halloween , ou Dia das Bruxas, é uma tradicional festa que surgiu nas Ilhas Britânicas (atual Estados Unidos ) e é reproduzida em diferentes países, inclusive no Brasil. A celebração acontece anualmente no dia 31 de outubro, com crianças que se fantasiam de monstros e saem à procura de doces, além de adultos que entram no clima das fantasias e da cultura pop dos filmes de terror e festas temáticas.

Na mesma data, também é celebrado no Brasil o Dia do Saci, comemoração criada em 2003 para resgatar e valorizar a cultura nacional. Conheça as origens das duas festividades que marcam este 31 de outubro.

Criado pelos celtas

Os historiadores apontam que a provável origem do Halloween tenha sido no festival de Samhain , praticado pelos celtas — tribos que habitavam regiões que compõem a Grã Bretanha e viveram entre 1200 a.C. e 500 d.C.

Esse festival, feito anualmente no dia 1º de novembro, era uma das comemorações mais importantes do calendário celta e era realizado como um marco do fim do verão. Era também uma passagem de ano para esse povo.

O Samhain também tinha um significado místico: os celtas acreditavam que, durante o festival, as barreiras que separavam o mundo dos mortos e o mundo dos vivos deixavam de existir. Com isso, acreditavam que as almas dos mortos do último ano poderiam vagar pela Terra.

Surgimento do termo Halloween

Entre o século XIV e XVIII, a região onde o Samhain era celebrado foi cristianizada pela Igreja Católica . Uma das práticas comuns da época, era de criar festividades cristãs na mesma data de festivais pagãos, como forma de apagar traços da religião anterior e impor a nova às pessoas.

O Dia de Todos os Santos passou a ser celebrado em 1º de novembro, mesma data do Samhain. Em inglês, o nome da data é chamado " All Saints Day ". No dia 2 de novembro, passaram a celebrar o " All Souls Day " — Dia dos Mortos ou Dia de Finados, no Brasil. O dia 31 de outubro acabou se tornando " All Hallows’ Eve ", que significa “véspera do Dia de Todos os Santos”. Na contração da língua inglesa, virou Halloween .

A celebração do Halloween acabou incorporando características da festa pagã e da cristã. Do Samhain, vieram as fogueiras acesas como lanternas, para guiar os mortos e afastar os espíritos, e a tradição de ir de porta em porta pedir contribuições para a festa (como as crianças pedindo doce). Do lado cristão, fogueiras serviam para guiar almas ao purgatório e as crianças iam de porta em porta cantando e fazendo orações, recebendo um bolo como sinal de que uma alma havia sido liberta.

Do Samhain também veio a crença de monstros na data, já que os celtas acreditavam que no período da festa os seres malignos poderiam aproveitar a presença dos mortos para fazer mal aos vivos. Com as adaptações, no século XXI as pessoas utilizam máscaras de monstros.

Dia do Saci na mesma data

Reprodução/TV Globo Dia do Saci foi escolhido no mesmo dia do Halloween como forma de resgate da cultura





A escolha do dia 31 de outubro como o Dia do Saci não é coincidência. A celebração do ícone do folclore nacional foi colocada propositalmente no mesmo dia em que se celebra o Halloween.

O objetivo é resgatar e valorizar o folclore brasileiro e a cultura nacional, junto de seus mitos, tradições e histórias.

Criado em 2003 por um projeto de lei do então deputado Aldo Rebelo, a data só foi oficializada em todo o território nacional em 2013 quando a Comissão de Educação e Cultura criou um novo projeto, com base no primeiro, que pretende "ensinar às crianças que o país também tem seus mitos".

A data costuma ser comemorada em escolas de ensino infantil, onde são realizados eventos e atividades relacionados ao saci e sua história. Entre elas, as mais comuns são a leitura de lendas do folclore brasileiro, peças de teatro, músicas e jogos.





Lenda do Saci

Na história criada por povos originários do Brasil, o saci é um ser mítico que habita as florestas. Ele é representado como um menino negro que possui apenas uma perna, com a qual se locomove rapidamente. O saci é dito como um ser travesso e que gosta de pregar peças nas pessoas.

Possui um gorro vermelho e fuma um cachimbo. É capaz de criar redemoinhos para aparecer e sumir de um lugar. Muitas histórias apresentam outras características, como ter olhos vermelhos e de existir mais de um saci.