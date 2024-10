Eric BARADAT O jornal Washington Post decidiu quebrar a tradição e não vai apoiar nem Kamala Harris nem Donald Trump

Desde que decidiu não apoiar uma candidatura oficial à Presidência dos Estados Unidos , o jornal norte-americano The Washington Post viu mais de 200 mil assinaturas canceladas , conforme relatou a agência Associated Press (AP) nesta segunda-feira (28).

A informação foi divulgada pela Rádio Pública Nacional (NPR), com base em fontes do jornal que possuem conhecimento dos bastidores. Nos EUA, é comum que veículos de comunicação façam declarações de apoio a candidatos.

Essa perda de assinaturas é considerada um revés para um veículo que já enfrenta desafios financeiros. No ano passado, o Post contava com mais de 2,5 milhões de assinantes, a maioria deles em formato digital, consolidando-se como o terceiro maior jornal do país, atrás apenas do The New York Times e do Wall Street Journal. A porta-voz do Post, Olivia Peterson, não comentou sobre o relatório.

Antes do anúncio feito na sexta-feira (25), a equipe editorial do Post já havia se preparado para endossar Kamala Harris. No entanto, optou por deixar que os leitores formassem suas próprias opiniões a respeito.

Essa decisão, que ocorreu a menos de duas semanas da eleição marcada para 5 de novembro, gerou questionamentos entre críticos sobre se Jeff Bezos, proprietário do Post e fundador da Amazon, temia represálias por parte do ex-presidente Donald Trump, caso ele fosse reeleito.

Marty Baron, ex-editor do Post, chamou a decisão de "covardia, com a democracia como vítima". Alguns jornalistas, incluindo o colunista Dana Milbank, pediram aos leitores que não manifestassem sua insatisfação cancelando suas assinaturas, alertando que isso poderia impactar negativamente o trabalho de repórteres e editores.

A escolha do Post seguiu a linha do Los Angeles Times, que também anunciou que não apoiaria um candidato na corrida presidencial. O Los Angeles Times posteriormente reconheceu que essa decisão resultou na perda de milhares de assinaturas.

Um artigo no site do Post sobre as repercussões de não apoiar uma candidatura recebeu mais de 2 mil comentários, muitos deles de leitores que afirmaram estar cancelando suas assinaturas. “Estou cancelando minha assinatura após 70 anos”, escreveu um deles, expressando a perda de fé na capacidade do Post de publicar a verdade.