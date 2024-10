KAMIL KRZACZYNSKI Montagem de fotos do ex-presidente Donald Trump e da vice-presidente Kamala Harris





O Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida apontou nesta terça-feira (29) que quase 45 milhões eleitores já votaram nas eleições presidenciais dos Estados Unidos .

Os votos antecipados estão divididos quase igualmente entre aqueles que optaram ir pessoalmente e os americanos que resolveram votar por correspondência.

O levantamento da instituição de ensino americana aponta que a participação foi menor em comparação com 2020, quando, no mesmo período, quase 60 milhões de pessoas já haviam depositado seus votos.

Nos estados onde estão disponíveis dados por filiação partidária, os democratas levam uma ligeira vantagem em relação aos republicanos, com 8,7 milhões de cédulas registradas contra 7,9 milhões.





No entanto, a quantidade de republicanos que votaram antecipadamente no pleito cresceu significativamente em comparação com os ciclos eleitorais anteriores.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, votou ontem (28) em New Castle, em Delaware, mas outros diversos estados importantes no processo, como Geórgia e Carolina do Norte, permitem o voto antecipado.