O departamento de polícia de Nova York iniciou uma investigação depois que uma jovem morreu e outra ficou gravemente ferida ao caírem entre os vagões do trem do metrô na parte norte do Queens. Elas foram vistas andando sobre a composição em movimento, o chamado “surfe” metroviário .

Uma das passageiras morreu no local, enquanto que a outra foi encaminhada a um hospital com trauma na cabeça , confirmou as autoridades policiais ao USA Today.

As adolescentes teriam entrado na estação Flushing Main St. Do metrô, relatou uma emissora de TV local, e estavam correndo em cima de um metrô em movimento que seguia para o oeste e pularam entre os vagões. Quando o trem parou, as meninas perderam o equilíbrio e uma delas caiu sob o trem.

As jovens não portavam qualquer documento de identificação no momento do acidente e, por isso, as famílias não foram notificadas.

É a sexta morte registrada por praticantes do chamado “surfe” metroviário este ano em Nova York. Na semana passada, um garoto de 13 anos caiu e morreu enquanto “surfava” no metrô na estação de metrô Forest Avenue, no Queens.

Fiscalização com drones e campanha de conscientização

Um morador flagrou em vídeo ao menos uma pessoa correndo em cima de um trem em movimento na mesma estação do Queens onde a adolescente morreu no final de semana.

A companhia que opera o metrô de Nova York tem feito esforços para combater essa atividade imprudente , com iniciativas como uma lançada no ano passado, na qual anúncios no metrô feitos por estudantes da cidade de Nova York incentivam os passageiros a “entrar” para “se manterem vivos”.

Enquanto isso, a polícia intensificou a fiscalização, com equipes de vigilância usando drones para monitorar estações populares entre os usuários do metrô.

Mas isso não parece ser suficiente para impedir que os adolescentes cedam a essa tendência preocupante. A polícia investiga se os adolescentes estão se arriscando na prática do “surfe” metroviário para postarem vídeos em suas redes sociais.

