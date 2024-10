Reprodução/redes sociais McCulloch e Jacinta King estavam casados há seis anos,

Homem é condenado a três anos de prisão após agredir sua esposa. O incidente ocorreu em março, na Tasmânia , informou o site " Advocate ".



David McCulloch , 41, assumiu a autoria do ataque após ver a esposa e o irmão fazendo sexo no banco de trás de um carro, enquanto sua mãe estava sentada no banco da frente.

McCulloch, desconfiado da esposa, Jacinta King, com quem era casado há seis anos, foi até o local do encontro após várias ligações não atendidas. Ao encontrá-la no veículo, estacionado próximo à residência de seu irmão, o australiano explodiu de raiva ao ver a cena e iniciou o ataque.

Ele começou a socar o irmão e, em seguida, golpeou a esposa na cabeça. Pegando uma pá no carro, McCulloch continuou as agressões, gritando que iria "matar todos eles".

O tribunal de Burnie, que julgou o caso, revelou que a pá se partiu devido à força dos golpes. A mãe de McCulloch tentou intervir, mas foi empurrada para uma lata de lixo. O irmão e a esposa foram levados ao hospital com ferimentos leves.



A juíza Tamara Jago, ao ler o veredicto, declarou que, apesar de a traição ser “extremamente perturbadora”, nada justificava a violência.

"A traição da sua esposa e do seu irmão, e a aparente aquiescência da sua mãe, devem ter sido perturbadoras, e embora se possa entender que isso daria origem a um nível de angústia e frustração, isso não justifica de forma alguma o que você fez. No entanto, isso coloca seu comportamento num contexto específico. Isso não foi um comportamento premeditado ou planejado, mas sim uma reação espontânea à sua descoberta de uma situação difícil envolvendo uma quebra de confiança. O dano real causado foi moderado. Não há dúvida de que o que você fez foi excepcionalmente sério, e seu uso da pá tinha o potencial de causar danos sérios, mas o contexto em que a violência foi cometida foi, em todas as circunstâncias, moralmente provocativo. Você reagiu de forma mais inapropriada, mas eu aceito que foi uma resposta emotiva às circunstâncias que você descobriu”, disse a juíza no veredito.