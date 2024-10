Fotos Públicas Ex-presidente Evo Morales é proibido de concorrer à Presidência em 2025

O ex-presidente da Bolívia , Evo Morales , relatou, neste domingo (27), que foi alvo de uma tentativa de assassinato enquanto viajava para uma atividade política no município de Shinahota . ( Veja o vídeo abaixo ).

Um vídeo publicado no seu perfil no Facebook mostra o carro com marcas de tiros e seu motorista ferido, com sangue na cabeça e no peito. Morales , que lidera a oposição ao atual presidente Luis Arce .

“Estão atirando em nós, estão nos detendo, rapidamente, mobilizem-se”, diz Morales nas imagens, onde aparece ao lado do motorista e falando ao telefone.

Na legenda, ele detalhou que o incidente ocorreu por volta das 6h20 da manhã, quando dois veículos bloquearam seu caminho.

"Aparentemente Tundras (picapes), dos quais saíram 4 policiais encapuzados e vestidos de preto com armas nas mãos, que saíram e começaram a atirar", escreveu.





O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !





Morales é alvo de um mandado de prisão na Bolívia após não comparecer a um depoimento solicitado pelo Ministério Público do departamento de Tarija. A intimação é relacionada a um

processo que o investiga por suposto abuso de uma menor de idade. A defesa do ex-presidente e seus apoiadores classificam as acusações como falsas e políticas

"O povo é honesto, não se vende, nem se rende. A luta vai continuar, o povo não se rende", afirmou o ex-presidente à rádio boliviana Kawsachun Coca.

Diante dos protestos e bloqueios organizados pelos apoiadores de Morales contra a intimação, o governo boliviano mobilizou mais de 1.700 policiais e 113 veículos para desbloquear vias ocupadas pelos manifestantes.





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .