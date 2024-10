Ansa Ex-presidente da Bolívia, Evo Morales sofreu uma tentativa de assassinato na manhã deste domingo (27)

A Direção Nacional do Movimento ao Socialismo (MAS-IPSP) lamentou o ataque sofrido pelo ex-presidente da Bolívia, Evo Morales , na manhã deste domingo (27).

Em nota o partido, ao qual Morales faz parte, atribuiu a culpa do ataque ao atual presidente boliviano, Luis Arce , e aos ministros Eduardo del Castillo, do Governo, e Edmundo Novilo, da Defesa. A sigla disse que “não foi um evento isolado” e é a demonstração de “um governo fascista”.

“Este não é um evento isolado, é a demonstração óbvia de que estamos perante um governo fascista que não hesita em atacar a vida do ex-presidente Evo Morales, de contratar grupos paramilitares, de criminalizar protesto social e levando a Bolívia a um confronto fratricida”, diz a nota.

O MAS-IPSP também pediu à comunidade internacional para que condene o ataque a Evo Morales e que a lei puna os autores com rigor.



Entenda o caso



Na manhã deste domingo (27), o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, relatou ter sofrido uma emboscada enquanto viajava para Lauca Ñ, onde apresentaria seu programa de rádio. Segundo Morales, o incidente ocorreu por volta das 6h30, quando seu comboio foi atacado por homens armados em veículos que interceptaram sua passagem na entrada do quartel-general da Nona Divisão do Exército boliviano.

De acordo com o relato, dois carros com homens vestidos de preto e equipados com armas longas dispararam contra o comboio. O primeiro veículo foi alvejado por quatro tiros, levando Morales a mudar para outro automóvel, que foi atingido por 14 disparos. Durante o ataque, o motorista que acompanhava o ex-presidente foi ferido na cabeça e no braço, mas conseguiu sobreviver. Entretanto, não foi divulgado o seu estado de saúde.

Morales afirma que os veículos utilizados pelos criminosos retornaram ao quartel militar após o confronto e que os homens embarcaram em um helicóptero na sequência. Morales se responsabilizou diretamente.

Morales apelou à comunidade internacional para que condene o ataque e que autoridades legais investiguem e responsabilizem os envolvidos no atentado.



Veja a nota na íntegra





'NÓS RELATAMOS UMA TENTATIVA DE ASSASSINATO CONTRA O EX-PRESIDENTE EVO MORALES’

Na manhã de hoje, 27 de outubro de 2024, pelas 06h30 da manhã, os veículos em que o ex-presidente Evo Morales viajava para a cidade de Lauca Ñ para realizar seu habitual programa de rádio, foram emboscados por dois veículos com homens fortemente armados.

O incidente ocorreu na entrada do quartel-general militar da Nona Divisão do Armadas, as tropas estavam armadas com armas longas, vestidos de pretos e atiraram nos veículos em que estava Evo Morales.

O primeiro veículo foi atingido por pelo menos 4 tiros de arma de fogo. Diante desta situação, Evo Morales mudou de veículo, que foi atingido por 14 tiros. Nesse último veículo, o motorista foi atingido por um tiro que acertou de raspão sua cabeça e outro atingiu seu braço.

Segundo testemunhas dos acontecimentos, os carros que transportavam as tropas que

realizaram o ataque contra Evo Morales, posteriormente entraram no quartel militar e depois para um helicóptero que os esperava na pista. Responsabilizamos diretamente Luis Arce Catacora, Eduardo, por este fato, del Castillo, Ministro do Governo, e Edmundo Novilo, Ministro da Defesa, por este ataque contra a vida de Evo Morales e seus companheiros e companheiros que estavam com ele.

Este não é um evento isolado, é a demonstração óbvia de que estamos perante um governo fascista que não hesita em atacar a vida dos ex-presidente Evo Morales, de contratar grupos paramilitares, de criminalizar protesto social e levando a Bolívia a um confronto fratricida. Apelamos à comunidade internacional para que condene este fato e

as instâncias chamadas por lei para individualizar os responsáveis ​​e os sanção penal correspondente.

DIREÇÃO NACIONAL DO MAS-IPSP.

