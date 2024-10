AFP Um ônibus parou em um ponto para deixar passageiros e um caminhão avançou contra o veículo, diz polícia

Uma pessoa morreu e mais de 20 ficaram feridas neste domingo depois que foram atropeladas por um caminhão em um ponto de ônibus na saída de uma base militar em Ramat Hasharon , centro de Israel , anunciaram a polícia e os serviços de emergência.

A polícia anunciou uma investigação para determinar se foi um "ataque terrorista" e acrescentou que o motorista do caminhão foi "neutralizado".

O movimento palestino Hamas, em guerra há mais de um ano contra Israel na Faixa de Gaza, celebrou em um comunicado uma "operação heroica" realizada "perto da sede da Mossad", o serviço de inteligência de Israel no exterior.

Segundo um comunicado da polícia, "um ônibus parou em um ponto para deixar passageiros e um caminhão avançou contra o ônibus e os passageiros".

"Civis atiraram no motorista e o neutralizaram", acrescenta a nota.

Dos 29 feridos no incidente, segundo o Magen David Adom - equivalente israelense da Cruz Vermelha -, um deles morreu pouco depois, informou o hospital para o qual havia sido levado.

O atropelamento coincide com o aniversário, segundo o calendário hebraico, do ataque do Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023, que desencadeou as guerras em Gaza e no Líbano.

Na Cisjordânia ocupada, um palestino foi morto quando tentava atacar um grupo de soldados israelenses com uma faca em Hizma, ao norte de Jerusalém, informou o Exército.

O homem, que não teve a identidade revelada, "acelerou seu veículo na direção dos soldados que realizavam uma operação antiterrorista na região de Hizma", informa um comunicado militar.

"Saiu do veículo com uma faca e tentou esfaquear os militares, que o eliminaram", acrescenta a nota.



