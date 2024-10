FreePik Sete dos 10 conselheiros municipais - quatro da maioria e três da oposição - renunciaram

Uma festa com tema sadomasoquista que deveria acontecer em um castelo medieval provocou uma crise no conselho e a demissão de um prefeito em uma cidade no norte da Itália .

O caso ocorreu em Varano de' Melegari, na região da Emilia-Romagna, na província de Parma, onde sete dos 10 conselheiros municipais - quatro da maioria e três da oposição - renunciaram.

Com isso, a administração liderada pelo prefeito Giuseppe Restiani, eleito por uma lista cívica de centro-direita, foi derrubada.

O anúncio foi feito na última sexta-feira (25) pelo prefeito de Parma, Antonio Lucio Garufi, que, "considerando a existência de motivos de grave e urgente necessidade", nomeou o vice-prefeito Adriano Eustachio Coretti como comissário para liderar o município até as próximas eleições.

O embate político surgiu durante o verão, após uma associação organizar uma festa privada com tema BDSM (Bondage, Disciplina, Sadismo e Masoquismo) que deveria ser realizada no castelo medieval de Varano.

A polêmica surgiu porque um evento semelhante já havia sido organizado cinco anos antes e as atitudes e as roupas das pessoas que chegaram à cidade criaram "uma certa discussão", informou o jornal italiano "Gazzetta di Parma".

Ainda segundo a publicação, uma série de comunicações publicadas nas redes sociais pela associação sobre o envolvimento do prefeito e um dos seus conselheiros alimentaram a tensão, apesar de o evento ter sido cancelado.

"Ao fingir indignação com a reedição de um evento já realizado na cidade sem quaisquer consequências, uma parte política da minha maioria procurava apenas uma forma de acabar com a legislatura", lamentou Restiani.

