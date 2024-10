WikiCommons Ataque aconteceu perto da cidade de Mir Ali, na região montanhosa de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão.

Oito pessoas, incluindo seis membros das forças de segurança paquistanesas , morreram neste sábado quando um homem-bomba detonou sua carga explosiva perto de um posto de controle da polícia e do Exército, informaram fontes policiais e as autoridades locais.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Segundo uma fonte policial, que pediu anonimato, "quatro policiais e dois membros das forças paramilitares de fronteira" estão entre os mortos. O atentado também matou dois civis.

Cinco pessoas ficaram feridas, "três delas em estado crítico", segundo a mesma fonte.

O criminoso conduzia um riquixá quando se aproximou do posto de controle, explicou uma autoridade local. O ataque aconteceu perto da cidade de Mir Ali, na região montanhosa de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão.

Um pequeno grupo extremista reivindicou o atentado .

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.