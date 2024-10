Depois de assinar petição, simpatizante do candidato Trump foi sorteada e levou cheque de US$ 1 milhão em ato de campanha em Pittsburgh Reprodução Divulgação

Não se trata de um game show, daqueles que os participantes respondem as perguntas e os valores vão se acumulando até chegar a um total de US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões). Para faturar essa bolada de uma só vez, basta um eleitor assinar uma petição supostamente a favor da liberdade de expressão e do direito ao porte de armas durante os atos de campanhas do candidato republicano à eleição presidencial Donald Trump e torcer para ser sorteado.

O plano mirabolante é do bilionário Elon Musk , o homem mais rico do planeta. Ele chegou a brincar com a situação ao entregar o segundo milhão neste domingo (20) a uma eleitora da Pensilvânia. No sábado, Musk entregou o primeiro cheque durante a campanha de Trump para um homem chamado John Droher – ele foi chamado ao palco e pego de surpresa ao receber o prêmio.

Um milhão por dia até 5 de novembro

Neste domingo, Musk fez uma piada irônica sobre "levar um tiro" por seu plano em apoio à campanha eleitoral do ex-presidente Donald Trump no domingo. “Espero viver esta noite”, disse, no Roxian Theatre em McKees Rocks, nos arredores de Pittsburgh. “Espero não levar um tiro”, acrescentou.

Até o dia 5 de novembro, data da eleição presidencial, Musk prometeu doar US$ 1 milhão por dia a um eleitor aleatório de um estado com eleitores indecisos sobre qual candidato apoiar. Ou seja, ao menos mais US$ 16 milhões serão distribuídos.

Mas a oferta milionária está disponível apenas para eleitores registrados nos estados indecisos da Pensilvânia, Geórgia, Arizona, Michigan, Wisconsin e Carolina do Norte. Além disso, o período para assinar a petição termina na segunda-feira, 21 de outubro.

As críticas dos opositores de Trump foram inevitáveis. Alguns disseram que Musk pode estar violando as leis de votação ao oferecer uma compensação tão intimamente ligada a uma eleição — enquanto outros o chamaram de um perigo para a democracia, assim como Trump. As informações são do New York Post,