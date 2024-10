Reprodução Jennifer Lopez planeja gravar um novo álbum depois de considerar interromper a carreira musical no início deste ano

Nada melhor do que emplacar mais um grande sucesso dançante nas paradas de sucesso para superar a dor de uma separação. Ao menos essa é a fórmula à qual a pop star Jennifer Lopez vai recorrer para esquecer de vez o ator Ben Affleck , de quem a cantora e atriz se separou recentemente, de acordo com fontes ouvidas pelo portal Page Six.



“Eles entraram em contato com compositores”, diz a fonte. “Ela quer um grande hit dance. A prioridade dela [em termos de carreira] é a música. Não há sentido em ela entrar nisso a menos que seja grande, e os críticos dizem que é a velha Lopez. Ela precisa de um grande sucesso.”

E a estrela, de 55 anos, parece não se contentar com apenas com uma música. “Ela quer fazer sucessos e lançar um novo álbum”, garantiu a tal fonte.

Dúvida em relação à carreira musical

O último álbum de Lopez, “This Is Me… Now”, inspirado em seu relacionamento com seu ex, Affleck, foi lançado em fevereiro deste ano, mas não conseguiu entrar nem no top 20.

Na ocasião, a diva deu a entender que iria pendurar as chuteiras na carreira musical antes do lançamento. “A verdade é que eu nem sei se farei outro álbum depois disso”, disse. O último álbum da cantora não chegou a ser uma unanimidade de crítica e recebeu avaliações mistas.

Além disso, Lopez tem vários projetos cinematográficos, incluindo dois filmes ainda vinculados a Affleck.

“Unstoppable” é produzido pela produtora de Affleck e Matt Damon, Artists Equity, e estreou em agosto no Toronto International Film Festival. Ele terá um lançamento limitado em dezembro.