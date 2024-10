Reprodução Al Pacino traz lembranças da sua infância em Nova York em sua biografia

Astro de filmes como O Poderoso Chefão e Scarface , Al Pacino , de 84 anos, contou em uma entrevista que é “assombrado pelo pensamento” de uma lesão de infância em seu pênis sofrida quando tinha apenas 10 anos e morava no South Bronx, em Nova York . O fato foi relatado em seu recém-lançado livro de memórias “Sonny Boy”.

“Eu estava andando sobre uma cerca fina de ferro, fazendo minha dança na corda bamba. Estava chovendo a manhã toda e, de fato, escorreguei e caí, e a barra de ferro me atingiu diretamente entre as pernas”, relatou no livro, segundo a revista People.

Curvado e gemendo de “tanta dor”, o ator se lembra que mal conseguia andar para chegar em casa. Felizmente, um senhor mais velho o teria pego no colo e o levado para a casa de sua tia, onde um médico de confiança foi chamado.

"Cutucavam e cutucavam meu pênis"

“Fiquei ali deitado na cama, com as calças completamente abaixadas até os tornozelos, enquanto as três mulheres da minha vida — minha mãe, minha tia e minha avó — cutucavam e cutucavam meu pênis em um estado de pânico”, escreveu Pacino.

“Eu pensei, Deus, por favor, me leve agora, enquanto os ouvia sussurrando coisas um para o outro enquanto realizavam a inspeção”, prossegue em sua narrativa. Depois de definir como “uma das experiências mais embaraçosas” de sua vida, Pacino completou: “Até hoje sou assombrado por esse pensamento”. As informações são do portal Page Six.