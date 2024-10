Reprodução: Flipar O presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, declarou que o governo não descansará até que o fornecimento de energia seja totalmente restabelecido





Nesta sexta-feira (18), um apagão afetou Cuba após uma falha na usina elétrica Antonio Guiteras, a maior do país. O caso deixou cerca de 10 milhões de pessoas sem energia , atingindo praticamente toda a população cubana .

A crise energética foi atribuída pelo Ministério de Energia a diversos fatores, como a deterioração da infraestrutura elétrica, a escassez de combustível e o aumento da demanda de energia no país.

Em resposta à crise, o governo cubano fechou escolas, indústrias não essenciais e atividades recreativas, enquanto o comércio na capital, Havana, também sofreu impactos.

O presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, declarou que o governo não descansará até que o fornecimento de energia seja totalmente restabelecido.

Além disso, o primeiro-ministro Manuel Marrero classificou a situação como resultado de uma "tempestade perfeita", causada pela deterioração da infraestrutura, pela falta de combustível e pelo aumento da demanda.





Segundo o governo cubano, o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos e as sanções reforçadas durante o governo de Donald Trump são responsáveis por dificultar a aquisição de combustível e peças de reposição para o setor energético.

Além disso, o crescimento acelerado da iniciativa privada na ilha tem contribuído para o aumento da demanda por eletricidade, agravando a situação.

O ministro de Energia de Cuba anunciou a aplicação de tarifas mais altas para consumidores privados como uma medida de controle da crise.

