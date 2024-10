Reprodução Jam Press Pescadores levaram cerca de duas horas para cansar e retirar o peixe da água

É história de pescador, sim! E que história... Com a ajuda de um sonar, pescadores da Bulgária fisgaram e retiraram de uma represa um bagre de nada menos de que 2,73 metros e impressionantes 120 kg. Eles acreditam que é o maior peixe já capturado com vara no país, segundo o portal What’s The Jam.

Durante a pescaria na Represa Dyakovo, em Dupnitza , Bulgária, semana passada, o bagre já havia sido detectado pelo sonar da embarcação. Depois de fisgá-lo, Mario Hristov e Mario Spasov passaram duas horas tentando puxá-lo.

"Mãos começaram a tremer"

“Ele (Spasov) notou algo enorme se aproximando de sua isca no sonar. Ele então enganchou e desenrolou 100 metros de linha. Depois de 20 minutos, as mãos de Mario começaram a tremer e ele gritou para mim: 'Não consigo segurar'. Ele ia largar a vara, então eu assumi. Revezando-nos, passamos duas horas lutando com o bagre até cansá-lo”, narrou, orgulhoso, Hristov.

Para provar que o feito não era estória de pescador, a dupla chamou uma equipe de TV para fazer o registro. Em seguida, tentaram devolver o bagre à represa, mas ele já estava morto.

Segundo Hristov, os bagres deste porte são conhecidos por atacar humanos e arrastá-los para as profundezas.

