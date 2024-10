Reprodução Geórgia é considerada um estado-chave na eleição para a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump

A Geórgia , estado dos Estados Unidos , bateu o recorde de eleitores no início da votação antecipada para para presidente do país na última terça-feira (15). Foram mais de 352 mil eleitores que compareceram às urnas. Este número representa mais do que o dobro do total de 136 mil pessoas que compareceram no mesmo dia durante a votação antecipada em 2020.

Além da votação presencial, a Geórgia também permite votos pelo correio, com eleitores necessitando apresentar provas de identidade para essa modalidade.

A votação para presidente dos Estados Unidos está marcada apenas para 5 de novembro, mas alguns estados antecipam o início do pleito para facilitar a participação dos eleitores.

A Geórgia é considerada um estado-chave na eleição para a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, empatados nas pesquisas feitas no estado. O vencedor levará 16 delegados, sendo necessário conquistar um total de 270 em todo o país para garantir a presidência.

Entre os eleitores que participaram da votação antecipada está o ex-presidente Jimmy Carter ( governou o país entre 1971 a 1981), que recentemente completou 100 anos. Membro do Partido Democrata, ele declarou seu apoio a Kamala Harris.





Segundo dados do Laboratório Eleitoral, pelo menos 5,5 milhões de norte-americanos já votaram. Em comparação com 2020, esse número é inferior ao registrado no mesmo período, quando 27 milhões de pessoas já haviam ido às urnas. A alta adesão daquele ano é atribuída à pandemia de Covid-19, que levou muitos eleitores a optarem pela votação antecipada para evitar aglomerações.

Apesar de alguns republicanos insistirem que a votação deve ser realizada apenas de forma presencial no dia da eleição, autoridades do partido estão incentivando seus apoiadores a votarem com antecedência.

Regra derrubada





Ainda na terça-feira, o juiz Robert McBurney, da Geórgia, derrubou uma regra que exigia a contagem manual dos votos em cédulas de papel, uma mudança que poderia atrasar a apuração. A regra foi aprovada em 20 de setembro pelo Conselho Eleitoral do Estado do estado. O magistrado argumentou que a alteração poderia gerar incertezas no processo a poucas semanas da eleição.

Democratas, especialistas jurídicos e defensores da democracia expressaram preocupações de que essas novas regras poderiam ser utilizadas pelo ex-presidente Trump e seus apoiadores para causar confusão nas eleições deste ano.

Em 2020, a Geórgia foi o foco de uma tentativa do ex-presidente Trump de reverter sua derrota para Biden. Após perder por uma margem estreita, Trump contatou o secretário de estado, pedindo para "encontrar" 11.780 votos.

