Um menino de 9 anos foi encontrado por equipes de buscas após se perder em uma área de mata densa durante a passagem do furacão Milton pelo sul do México. Ele ficou desaparecido por 10 dias, segundo o portal What’s The Jam?, e teria sobrevivido apenas bebendo água de poças.

De acordo com a família, o garoto foi visto pela última vez brincando com seus dois cachorros no rancho onde vive em Palizada, uma região repleta de animais perigosos, como cobras peçonhentas e crocodilos.

Retorno de cão renova as esperanças

As autoridades locais iniciaram uma operação de busca, mas o furacão Milton atingiu a área e os rastros deixados pelo menino foram apagados pela água. Depois de seis dias de buscas, as equipes começaram a perder as esperanças. Mas um dos cães retornou inesperadamente ao rancho no último dia 9 de outubro.

A equipe de busca seguiu os rastros do cão por mais dois dias e conseguiu chegar até o menino. O porta-voz da polícia local, Rafael Miranda Ortiz, disse que foi um “milagre” que o tenham localizado. “Joel saiu de casa no meio de um furacão, é muito surpreendente que ele tenha sobrevivido”, afirmou.

A equipe de busca percorreu cerca de 50 km de distância enquanto tentava encontrar o garoto, que apresentava sinais de desidratação grave e desnutrição.

Descalço no meio do mato e vestindo apenas uma camiseta e shorts, o menino foi levado a um centro de saúde próximo para atendimento médico. Ele relatou que, para sobreviver na mata, seguia as estrelas à noite e bebia água de poças e riachos.