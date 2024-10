Reprodução Jacaré nadando em piscina após furacão na Flórida





Um homem voltou para casa, na Flórida, três dias após o furacão Milton apenas para descobrir que tinha um hóspede diferente: um jacaré nadando na piscina!

Emile de Cuba mora em Stuart e precisou sair de casa devido à passagem do furacão Milton pela região. Ele se refugiou durante três dias na casa da sogra, que mora em Vero Beach.

Visitante indesejado

Ele ficou aliviado ao chegar em casa e ver que a maioria das estruturas estava intacta, apesar da força do furacão. O alívio durou pouco quando viu o predador nadando.

Emile conversou com a WPTV e disse: “Eu voltei pra casa ontem por volta das 11h30, e quando cheguei no quintal disse ‘uau!’”.

Ele precisou ligar para a comissão de Pesca e Vida Selvagem da Flórida, e alguns homens chegaram para resgatar o animal.

Até agora, Emile tenta entender como o jacaré chegou ali. Ele imagina que veio de um lado que tem perto da casa, mas lutou bastante para entrar no quintal.

“Meu jardim é muito protegido, tenho uma cerca de madeira de um lado e, do outro, uma cerca viva cruzada com correntes. Mas o agente me disse que ele consegue escalar correntes!”

Agora, de Cuba quer colocar uma segunda barreira acima da corrente para evitar incidentes parecidos, já que a Flórida é conhecida por ter muitos jacarés selvagens.