Os Estados Unidos acreditam que Israel pode realizar uma retaliação contra o Irã antes de 5 de novembro, em resposta a um ataque ocorrido no início do mês, segundo fontes internacionais.

A possível ação israelense pode impactar a campanha presidencial norte-americana, especialmente devido à sensibilidade do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu às repercussões políticas no país, segundo a CNN.



O Oriente Médio tem sido um tema relevante nas eleições, com pressão sobre o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris por suas respostas à crise, além de críticas de Donald Trump sobre a condução do governo em relação ao conflito.

O governo americano tem pressionado Israel para melhorar a situação humanitária em Gaza, ameaçando suspender a ajuda militar. Apesar da pressão, a carta enviada ao governo israelense não foi assinada por Biden ou Harris, e o prazo para a assistência humanitária ocorrerá após as eleições.

A escalada do conflito no Oriente Médio é uma preocupação para a administração Biden, especialmente para Harris, que enfrenta desafios em estados como Michigan, com uma grande população árabe-americana.





O presidente norte-americano busca evitar uma guerra mais ampla no Oriente Médio e, apesar de incentivar uma resposta contida de Israel, reconhece que o país tomará decisões com base em seus próprios interesses.

O escopo da retaliação israelense permanece incerto, com possibilidades que vão desde ataques cibernéticos até ações militares diretas. Ao mesmo tempo, os EUA continuam monitorando a situação e mantendo a diplomacia ativa com Israel e o Irã, buscando soluções para a crise.

