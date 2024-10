Etienne TORBEY Defesa Civil da Faixa de Gaza informou que 15 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas neste domingo em um bombardeio israelense

O Hezbollah anunciou ter lançado neste domingo (13) mísseis contra uma base militar israelense perto de Haifa , logo após ter reivindicado a autoria de um ataque com drones que deixou mais de 60 feridos naquele setor.

O movimento islamita pró-Irã informou que seus combatentes lançaram mísseis "contra a base de manutenção e reabilitação ao sul de Haifa", maior cidade do norte de Israel, e dedicou o ataque ao seu líder Hassan Nasrallah , morto no mês passado em um ataque israelense perto de Beirute.



Ataque de Israel em Gaza





A agência de Defesa Civil da Faixa de Gaza informou que 15 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas neste domingo em um bombardeio israelense contra uma escola que era usada como abrigo para palestinos deslocados em Nuseirat, centro do território.

O “balanço inicial é de 15 mártires, incluindo crianças, mulheres e famílias inteiras, e 50 feridos”, declarou Mahmud Basal, porta-voz da agência.

O Exército de Israel informou que analisa as informações.





Ataques no Líbano





As forças de paz da ONU no Líbano ( UNIFIL ), relataram que as Forças de Defesa de Israel ( IDF ) invadiram uma de suas bases no sul do país no último domingo (13), em uma ação considerada uma violação do direito internacional. Informações são da Reusters .

De acordo com a UNIFIL , dois tanques israelenses Merkava forçaram a entrada na posição militar da ONU.







