Reprodução/TiktTok Jovem posta casa destruída pelo furacão Milton no TikTok

Moradores da Flórida estão exibindo, em suas redes sociais, o rastro de destruição deixado no estado após a passagem do furacão Milton nesta quinta-feira (10).

Até o momento, as autoridades locais confirmaram 16 mortes, sendo a maioria delas no condado de Saint Lucie . Segundo o governador da Flórida, Ron DeSantis, mais de mil pessoas foram resgatadas.

Além disso, houve o registro de tornados em diversos locais do estado, que devastaram casas, comércios e ruas, bem como o fornecimento de energia - no auge da passagem do furacão, mais de 2,6 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade.

Confira os vídeos gravados pelos moradores da Flórida

"O furacão Milton destruiu a loja de donuts dos meus pais", lamenta uma usuária.

"A situação pós-tornado em Palm Beach", documentou uma jovem.

"Milton foi forte", aponta outra usuária.













