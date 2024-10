SO Johnson/Força Aérea Brasileira Aeronave KC-30 é a utilizada para a repatriação de brasileiros no Líbano

O voo da Força Aérea Brasileira (FAB) com o terceiro grupo de brasileiros repatriados do Líbano pousou na Base Aérea de Guarulhos (SP) às 8h20 desta quinta-feira (10).

Ao todo, 218 pessoas - incluindo 11 crianças e pessoas com mobilidade reduzida - estão a bordo do avião KC-30. Há também 5 animais de estimação.

Operação Raízes do Cedro

Desde o último domingo (6), a operação Raízes do Cedro já resgatou 674 pessoas e 11 animais de estimação.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, há cerca de 20 mil brasileiros vivendo no Líbano e, destes, 7 mil pediram regresso. Segundo a pasta, a previsão inicial é de resgatar 3 mil pessoas, sendo cerca de 500 por semana. O número supera a quantidade de pessoas que buscou repatriação em 2006, quando o Líbano foi palco de outro conflito entre Israel e Hezbollah.

