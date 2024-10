Reprodução Ao todo, três cães atacaram o bebê





Um bebê de um ano morreu quando um pitbull invadiu o quarto onde estava, na cidade de Conserve, Texas ( EUA ). Jiryiah Johnson foi deixado sozinho pela babá, Heather Rodriguez , de 36 anos, que teria saído de casa e deixado o bebê com sua filha adolescente, de 13 anos. O caso aconteceu na terça-feira (7).

Um pitbull invadiu o quarto atacando a porta, que ficou danificada. O animal avançou no bebê e, em pouco tempo, os outros dois cachorros que estavam na casa se juntaram ao ataque. Ao perceber o que estava acontecendo, a menina de 13 anos tentou salvar a criança.

O xerife do Condado de Bexar, Javier Salazar , disse que a adolescente "conseguiu manter o controle do bebê" por alguns momentos, mas a situação se transformou no que foi descrito ao xerife como "quase um cabo de guerra pelo bebê entre pelo menos um dos cães e a menina". Ele afirmou que o bebê ficou gravemente ferido no ataque e sofreu ferimentos na cabeça, no rosto e na região do pescoço.

Um dos cães também mordeu a adolescente, que conseguiu escapar para chamar a polícia. Segundo o canal CBS Austin, Salazar contou que "ela fez todo o esforço possível, até mesmo levantando o bebê acima da cabeça”. O xerife também relatou que o cachorro teria subido em algo e conseguido tirar o bebê das mãos da adolescente.

"Essa garotinha foi colocada em uma situação em que precisou ir do quarto para o banheiro e para um outro quarto sendo perseguida a cada passo pelos cachorros, que continuaram atacando os dois", comentou o xerife.





O bebê não resistiu aos ferimentos

Jiryiah foi levado às pressas para o hospital e passou por vários procedimentos médicos, mas morreu devido aos ferimentos. Após o ataque, a babá foi presa e vai responder por colocar uma criança em perigo iminente, além de outras acusações referentes ao incidente.

Heather Rodriguez já precisou responder por seus cães anteriormente, quando um incidente em abril deixou um homem preso em seu carro pelos animais. Após o ataque contra Jiryiah, o Serviço de Controle de Animais retirou os três cães da propriedade.

