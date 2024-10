Reprodução/Redes Sociais Biólogos explicam que a invasão acontece por causa da destruição das florestas nas colinas ao redor

Uma espécie de papagaios tem sido o motivo de dor de cabeça para os moradores da cidade Hilario Ascasubi , na Argentina . As aves estão mordendo os cabos elétricos, resultando em frequentes quedas de energia, além de gritos incessantes e cocô por toda parte. As informações são da Reuters.

Segundo biólogos, a destruição das florestas nas colinas ao redor forçou milhares dessas aves a se aproximarem da área urbana em busca de alimento, abrigo e água.

À Reuters, a bióloga Daiana Lera comenta que grande parte das florestas da Argentina se perderam nos últimos anos. "As encostas estão desaparecendo, e isso está fazendo com que eles (papagaios) se aproximem das cidades", afirmou Lera.



Nos últimos anos, os papagaios começaram a se refugiar na cidade durante os meses de outono e inverno. Os moradores relatam que, em certos períodos, há até 10 papagaios para cada um dos 5.000 habitantes humanos da cidade. Durante o verão, as aves migram para os penhascos da Patagônia, onde se reproduzem.

Imagens da cidade mostram centenas de papagaios empoleirados em cabos elétricos e postes. Ramón Alvarez, jornalista local da Radio Taxi FM, comentou sobre os danos causados pelos pássaros: "Eles mordem e danificam os cabos, o que pode causar interrupções na transmissão de energia. Esses papagaios geram custos e problemas diários para nós."

Os moradores têm tentado diversos métodos, como barulho e luzes de laser, para afastar os papagaios, mas sem sucesso.

"Precisamos começar a restaurar nossos ambientes naturais", disse Lera, acrescentando que até que isso aconteça, será necessário desenvolver estratégias para conviver com as aves da maneira mais harmoniosa possível.

