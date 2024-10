Reprodução/redes sociais Kamel Ahmad Jawad era morador de Dearborn, Michigan, perdeu a vida após um bombardeio na última terça-feira (1º)

Um cidadão norte-americano foi morto no Líbano durante um ataque aéreo israelense nesta semana . As informações foram divulgadas pelo Departamento de Estado dos EUA nesta sexta-feira (4).

Kamel Ahmad Jawad era morador de Dearborn , Michigan , perdeu a vida após um bombardeio na última terça-feira (1º), relataram sua filha, um amigo e a congressista que representa seu distrito.

De acordo com Matthew Miller , porta-voz do Departamento de Estado , o governo norte-americano está investigando as circunstâncias do incidente. Embora os EUA sejam o principal aliado de Israel , que atualmente conduz uma ofensiva aérea e terrestre contra alvos do grupo extremista Hezbollah , a morte de Jawad levanta preocupações sobre a segurança de americanos na região.

Inicialmente, o Departamento de Estado acreditava que Jawad era apenas um residente permanente legal nos EUA, mas confirmou que ele era cidadão americano. O bombardeio israelense no Líbano, que visa integrantes do Hezbollah, já resultou na morte de centenas de pessoas e deixou mais de 1,2 milhão de libaneses desalojados, segundo o governo do país.

A governadora de Michigan solicitou ao governo dos EUA que amplie seus esforços para resgatar norte-americanos presos no Líbano, especialmente aqueles moradores de Michigan, em meio à intensificação do conflito na região.

Quase 2 mil mortes no Líbano

O Ministério da Saúde do Líbano afirmou que, em menos de duas semanas, os bombardeios de Israel ao território libanês já deixaram 1.974 mortos e mais de seis mil feridos . Do total de vítimas fatais, 127 eram crianças. O comunicado foi feito nesta quinta-feira (3).

O número ultrapassou o balanço total de mortos na guerra do Líbano em 2006, quando Israel também lançou investidas no país vizinho para lutar contra o Hezbollah . Em pouco mais de um mês, o conflito teve um total de 1.191 mortos, entre civis, soldados e membros do grupo extremista.

