Rabih DAHER / AFP Segundo a imprensa local, os ataques acontecerem em Sanaa e Hodeida

Uma série de bombardeios dos Estados Unidos atingiram três cidades do Iêmen controladas pelos rebeldes houthis , incluindo a capital Sanaa e o porto de Hodeida , informou nesta sexta-feira (4) a rede de televisão Al Masirah , dirigida pelos insurgentes.

A emissora informou que houve vários relatos de bombardeios dos Estados Unidos em Sanaa e Hodeida , onde correspondentes da AFP ouviram explosões, e que os ataques também atingiram Dhamar , ao sul da capital do Iêmen .

Os Estados Unidos não comentaram os ataques de imediato e Al Masirah não revelou se houve danos ou vítimas.

De acordo com o jornal “ The Guardian ”, os ataques tiveram como alvo sistemas de armas, bases e outros equipamentos pertencentes ao grupo apoiado pelo Irã.

Desde janeiro, Washington atacou alvos houthis no Iêmen repetidas vezes, em resposta aos ataques dos rebeldes contra navios que navegam no Mar Vermelho e no Golfo de Áden.





Os houthis, que controlam amplas áreas do Iêmen, incluindo a capital, Sanaa, desde 2014, afirmam que os ataques são dirigidos contra navios vinculados a Israel e são lançados em solidariedade aos palestinos na guerra de Gaza.



Israel também atacou o Iêmen em resposta aos ataques dos houthis.

Em agosto, os ataques israelenses contra Hodeida causaram a morte de pelo menos cinco pessoas depois que os rebeldes disseram que apontaram contra o aeroporto israelense Ben Gurion com um míssil.

Os houthis fazem parte do "eixo de resistência" iraniano contra Israel e Estados Unidos.

Exército do Reino Unido também participou do ataque

Segundo o jornal “The Guardian”, autoridades americanas disseram à Associated Press que os militares dos EUA e do Reino Unido atingiram mais de uma dúzia de alvos Houthis no Iêmen nesta sexta-feira.

Aviões militares e navios de guerra bombardearam redutos Houthis em cerca de cinco locais, de acordo com as autoridades. O jornal britânico, porém, não confirmou se houve envolvimento do exército do Reino Unido nos ataques aéreos.

