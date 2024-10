Reprodução Urso sem braços é capturado em vídeo nos EUA





Um urso-pardo sem braços foi capturado por uma câmera de trilha em Virgínia, nos Estados Unidos . Por conta da deficiência, o animal aprendeu a andar sobre os dois pés, como bípede.

Kirk Price , caçador que divulgou as imagens no Instagram, disse que o animal nasceu assim. Comentou, ainda, não ser a primeira vez que um urso sem braços é descrito, mas é bastante raro encontrar um assim - ainda mais bem-adaptado.

“Essa área tem um dos terrenos mais planos das montanhas de Apalache. Ele não tem problema nenhum para se movimentar,” escreveu.

Velho amigo

Embora Price soubesse da existência do urso desde 2018, demorou alguns anos para conseguir captar imagens do animal, a quem chamou de “forte e malvadão.” Quando viu o caçador, o animal se assustou a acabou correndo para longe.

Por causa do encontro, Price calcula que o urso tenha cerca de oito anos. Isso porque, quando o viu em 2018, ele ainda estava com a mãe. Filhotes de urso-pardo vivem cerca de dois anos com a mãe, e ele viu que o urso ainda era filhote.





Problema de nascença

Price conversou com o USA Today sobre o animal. Questionado se a deficiência poderia ser resultado de armadilhas que o fizeram perder os membros, o caçador disse que provavelmente ele nasceu assim.

Para ele, alguns fatores indicam má formação: o urso sempre foi visto sem braços, ele sempre apareceu sem os dois, e nunca com só um (é ainda mais improvável que ele prendeu os dois ao mesmo tempo), e o visual de onde estariam os membros também fortifica essa ideia.

“Realmente acredito que ele nasceu assim e superou todas as expectativas. Nisso que devíamos focar. Esse urso é realmente incrível.”

Além disso, armadilhas dentadas para urso são proibidas nos EUA, e os caçadores tampouco têm costume de usá-lo.