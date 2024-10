Reprodução Homem e a esposa agrediram a mulher

Uma mulher sofreu diversas ofensas e agressões em um supermercado em Taguatinga do Norte, Distrito Federal. Ela estava na fila do açougue na noite da segunda-feira (30) quando o casal atrás dela se irritou com o pedido e a atacou com tapas e xingamentos.

A mulher estava acompanhada do pai idoso . A agressão foi registrada em vídeo por outros clientes que estavam no mercado. Nenhum dos funcionários interviu.

Compra grande

A mulher é dona de um restaurante e costuma fazer compras grandes de carne , cujas entregas podem ser demoradas. Ela sempre tenta otimizar o tempo dela e dos outros, como contou ao Metrópoles:

“Precisava fazer uma compra grande de carnes para fazer o almoço do dia seguinte. Sempre escolho os horários perto do fechamento para não incomodar os outros clientes.”

De acordo com a vítima, a mulher que estava atrás dela na fila do açougue se irritou e disse: “‘Com esse carrinho cheio de carne você só podia ser uma dondoquinha. Você é uma vagabunda que não deve ter nada para fazer’. Sendo que eu estava trabalhando desde as 6h. Então ela continuou me xingando e eu cruzei os braços, que foi quando ela partiu para cima de mim.”

O companheiro da agressora, então, entra na briga e dá um soco no rosto da dona do restaurante. Ela perde o equilíbrio e cai sobre os refrigeradores de carne.

“Me deu um soco na maior brutalidade e covardia. Ainda ameaçou meu pai, dizendo que ‘não tinha medo de bater em idoso'”, relatou.

O casal chegou a sair do supermercado, mas a mulher deu meia volta e arremessou um pedaço de carne congelada na vítima.

A vítima chamou a Polícia Militar, que demorou para chegar. Então, ela foi para a delegacia e registou boletim de ocorrência.

