Reprodução/Xi'an No.4 Hospital Ultrassom de mulher chinesa com dois úteros





Uma mulher com a rara condição de dois úteros deu à luz a filhos gêmeos , um de cada útero, no mês passado em um hospital da China , de acordo com autoridades de saúde e a mídia estatal.

A mãe, identificada apenas pelo sobrenome Li , deu à luz um menino e uma menina em cirurgia cesariana, segundo o Hospital Popular de Xi'an , na província de Shaanxi . Para os médicos, foi uma ocorrência de "uma em um milhão".

"É extremamente raro que gêmeos sejam concebidos naturalmente em cada cavidade do útero, e ainda mais raro que eles nasçam juntos", disse o hospital em sua conta oficial na plataforma de mídia social chinesa Weibo, semelhante ao X, em setembro.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

De acordo com o hospital, a mulher que teve os gêmeos nasceu com dois colos de útero e dois úteros, uma condição chamada didelfo uterino, encontrada em cerca de uma em cada duas mil mulheres.

História viralizou

A história dela ficou conhecida nas mídias sociais chinesas e se tornou um assunto de tendência, com mais de 50 milhões de visualizações nos últimos dias, com muitos usuários compartilhando mensagens de admiração.





A história de Li pareceu mostrar um desfecho feliz após enfrentar tais circunstâncias, com o hospital revelando que ela havia sofrido um aborto espontâneo em uma gravidez anterior.

Em janeiro, Li engravidou novamente e descobriu durante um ultrassom precoce que estava esperando não apenas um filho, mas gêmeos — um em cada útero. Após monitoramento médico “rigoroso”, ela deu à luz “com sucesso” a um menino pesando cerca de 3,6 kg e uma menina pesando cerca de 2,4 kg, afirmou o hospital.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .