SO Johnson/Força Aérea Brasileira Aeronave KC-30 deve ser utilizada na repatriação de brasileiros no Líbano.

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que vai repatriar os brasileiros no Líbano decolou da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), com destino a capital libanesa Beirute , às 0h47 desta quarta-feira (2).

A aeronave do modelo KC-30 fará uma escala em Lisboa, em Portugal, e lá deverá ficar de prontidão até ser autorizado a seguir viagem até Beirute.

Como essa autorização depende de questões diplomáticas e também de segurança, em decorrência dos ataques aéreos, não há prazo exato para a ida a Beirute.

Na tripulação, estão os responsáveis pela equipe operacional da aeronave e militares da área de saúde (médico, enfermeiro, psicólogo).

Espera-se que 220 brasileiros sejam retirados do território libanês neste primeiro voo, que faz parte da operação "Raízes do Cedro" . O local tem sido palco do conflito entre Israel e Hezbollah nas últimas semanas, que já vitimou 1.000 pessoas, segundo autoridades libanesas .

De acordo com uma matéria do portal 'g1', fontes do Itamaraty indicam que quase 3 mil pessoas no Líbano querem voltar ao Brasil. A maioria é de moradores do Vale do Bekaa e da capital, Beirute. Autoridades libanesas informaram essa parcial no final da manhã de terça (1º).

Idosos, mulheres, crianças e pessoas com necessidade de assistência médica estão entre os grupos prioritários.

Além disso, os representantes do Itamaraty têm insistido para que os brasileiros no Líbano que têm condições financeiras embarquem em voos comerciais. Aqueles que não conseguirem por conta própria, entram na lista de repatriados;

