Akipress/ reprodução

Um fazendeiro da cidade de Montana , nos Estados Unidos , foi condenado a seis meses de prisão após clonar uma espécie de ovelha asiática ameaçada de extinção.

Arthur “Jack” Schubarth , de 81 anos, ficará em uma prisão federal, com liberdade supervisionada de três anos, além de pagar multa de 20 mil dólares (cerca de R$ 108 mil) e um pagamento de serviço comunitário de 4 mil dólares (cerca de R$ 21 mil).

Além de clonar a ovelha, Jack também foi condenado por vender os filhotes para reservas de caças. “De fato, suas ações ameaçaram as espécies selvagens nativas de Montana”, disse o procurador Jesse Laslovich .

O fazendeiro comprou ilegalmente as ovelhas da raça Marco Polo , uma das maiores espécies de ovelhas do mundo, pesando 136 quilos ou mais.

As ovelhas são nativas das altas elevações da região de Pamir, na Ásia Central. Os animais têm um valor de mercado de mais de 350 dólares por animal (cerca de R$ 2 mil).





Jack também chegou a vender animais de outras espécies com cascos principalmente para instalações de caça em cativeiro, de acordo com o Departamento de Justiça.

Segundo o órgão, o objetivo do fazendeiro era criar uma espécie maior e mais valiosa de ovelhas para vender para reservas de caça em cativeiro, principalmente no Texas.



