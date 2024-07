Evan Vucci Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto





A fotografia que captura a tentativa de assassinato contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, feita por Evan Vucci, atraiu a atenção do mundo inteiro. Especialistas classificam a imagem como "simbólica e histórica".

A foto mostra o ex-presidente em posição central e elevada, cercado por agentes do Serviço Secreto. A bandeira dos Estados Unidos tremula um pouco acima do ex-presidente, transmitindo uma sensação de patriotismo e força.

Trump, com o punho erguido, está sujo de sangue devido a um tiro que raspou sua orelha. Especialistas defendem que a foto merece prêmios importantes de fotografia e jornalismo.

Evan Vucci é um fotógrafo renomado, vencedor do Prêmio Pulitzer, com vasta experiência em coberturas de guerra e eventos marcantes, como os protestos pelo assassinato de George Floyd.

Sua foto de Trump rapidamente repercutiu mundialmente, e analistas políticos acreditam que ela possa influenciar as eleições de 2024.

Enquanto os democratas demonstram pouco entusiasmo com a candidatura à reeleição de Joe Biden, os republicanos mostram grande empolgação com a candidatura do bilionário, que venceu as eleições em 2016, mas foi derrotado em 2020.





O atentado

No último sábado (13), Trump foi vítima de uma tentativa de assassinato durante um comício em Butler, Pensilvânia. Jornalistas presentes relataram uma série de estrondos antes de verem agentes do Serviço Secreto correrem em direção ao ex-presidente.

O atirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, disparou vários tiros de uma posição elevada, no telhado de um prédio, antes de ser morto pela segurança.

Apesar do susto, Trump lançou oficialmente sua candidatura na última segunda (15) e revelou que J.D. Vance será seu vice na chapa.

As eleições norte-americanas ocorrerão em novembro deste ano. A imagem de Trump, cercado por agentes e com a bandeira americana ao fundo, pode se tornar um símbolo forte na disputa eleitoral que se aproxima.

