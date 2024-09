Reprodução Menina de 10 anos foi encontrada dormindo no chão da floresta





Peyton Saintignan , de dez anos, desapareceu da casa dos pais no dia 14 de setembro, um sábado. A menina ficou desaparecida por mais de 24 horas até ser encontrada com ajuda de imagens aéreas.

A família notificou o desaparecimento dela às 22h, e a polícia de Dubberly, Louisiana, EUA , começaram buscas imediatas: "Nosso escritório foi notificado de que Peyton estava desaparecida. A família e os vizinhos já estavam procurando por ela há cerca de uma hora", disse Jason Parker, xerife, ao Good Morning America.

Câmera mostra criança em trilha

A primeira dica do que houve com a menina foi da câmera de segurança de uma trilha próxima, que mostra a menina entrando na mata em estado de sonambulismo.

A menina foi encontrada por Josh Klober, que operou um drone sobre a floresta com imagens térmicas. Após um pouco mais de 24 horas, ele percebeu a forma da menina.

Ela tinha se distanciado, ao todo, 24 quilômetros de casa. “ Vimos o pijama roxo e branco que ela estava usando. Ela estava deitada lá. Ela não estava se movendo e todos estavam meio que prendendo a respiração [sem saber se ela estava morta]", disse.





Peyton foi resgatada pelo amigo do pai dela alguns instantes depois do drone vê-la. "Fora algumas picadas de mosquito, ela estava em perfeito estado", disse o xerife Parker. "É realmente um milagre que ela tenha sido ilesa."

O pai da menina contou que não é o primeiro episódio de sonambulismo da menina - mas foi a primeira vez em que ela fugiu de casa.

